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«Арсенал» выиграл Кубок Эмирейтс, одержав победу над «Лионом»

«Арсенал» выиграл Кубок Эмирейтс, одержав победу над «Лионом»
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершился матч товарищеского турнира Кубок Эмирейтс, в котором «Арсенал» добился победы над французским «Лионом» со счётом 2:0. Этот матч стал единственным на данном турнире в этом году, в результате чего «пушкари» и стали победителями соревнования.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
11 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лион
Лион, Франция
1:0 Салиба – 9'     2:0 Жезус – 27'    

Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме. На девятой минуте Вильям Салиба вывел хозяев турнира вперёд, а на 27-й Габриэл Магальянс установил окончательный счёт встречи.

Отметим, что «Арсенал» является рекордсменом по количеству побед в турнире: ранее клуб выигрывал его в 2007, 2009, 2010 и 2015 году. В 2008 году турнир выиграл немецкий «Гамбург», в 2013 году — турецкий «Галатасарай», а в 2014 году — испанская «Валенсия».

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