«Арсенал» выиграл Кубок Эмирейтс, одержав победу над «Лионом»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершился матч товарищеского турнира Кубок Эмирейтс, в котором «Арсенал» добился победы над французским «Лионом» со счётом 2:0. Этот матч стал единственным на данном турнире в этом году, в результате чего «пушкари» и стали победителями соревнования.

Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме. На девятой минуте Вильям Салиба вывел хозяев турнира вперёд, а на 27-й Габриэл Магальянс установил окончательный счёт встречи.

Отметим, что «Арсенал» является рекордсменом по количеству побед в турнире: ранее клуб выигрывал его в 2007, 2009, 2010 и 2015 году. В 2008 году турнир выиграл немецкий «Гамбург», в 2013 году — турецкий «Галатасарай», а в 2014 году — испанская «Валенсия».