Мадридский «Атлетико» обыграл «Ювентус» в товарищеском матче

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11 августа состоялся товарищеский матч, в котором встречались мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция). Начало игры было запланировано на 16:00 мск. Встреча закончилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

На 48-й минуте в составе мадридского «Атлетико» забил португальский нападающий Жоау Феликс. На 85-й минуте аргентинский форвард Анхель Корреа реализовал пенальти и упрочил преимущество испанской команды.

По итогам минувшего сезона в чемпионате Испании «Атлетико» заработал 76 очков. Мадридский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице. «Ювентус» в минувшем розыгрыше итальянской Серии А набрал 71 очко. Клуб из Турина расположился на третьей строчке национального первенства.