Кирьяков: Глушенков удивляет, но с партнёрами в «Зените» легче проявлять свои качества

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил результативность нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в новом сезоне.

«Глушенков сейчас на кураже. Способен забивать голы в моментах, когда всё непросто складывается для команды. Результаты Максима удивляют. Но когда играешь с такими партнёрами, намного легче проявлять свои качества. В «Локомотиве» он брал больше игру на себя, а в «Зените» по полной раскрывается. Надеюсь, что так и будет дальше играть. С «Динамо» он вытащил игру и принёс важную победу команде», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.