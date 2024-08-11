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«Челси» объявил о переходе Педру Нету из «Вулверхэмптона»

«Челси» объявил о переходе Педру Нету из «Вулверхэмптона»
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Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о переходе португальского крайнего нападающего Педру Нету из «Вулверхэмптона».

«Педру подписал семилетний контракт и в ближайшие дни начнёт тренироваться со своими новыми товарищами по команде», — написано в заявлении пресс-службы «Челси».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «синие» приобретут Нету за сумму в € 60+3 млн, € 60 млн из которых будут выплачены в качестве фиксированной суммы, ещё € 3 млн — в виде дополнительных выплат.

В минувшем сезоне Нету принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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