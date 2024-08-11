Газизов рассказал о том, ждать ли в «Динамо» Махачкала ещё новичков этим летом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что с большой долей вероятности клуб завершил свою трансферную кампанию нынешним летом.

«Нет, переговоры с Джикией и Дзюбой не велись. С Георгием я встретился, мы поговорили, ну так, ни о чём, посмеялись больше. Серьёзно они не рассматривали нас, поэтому говорить об этом смысла нет. А трансферы… Наверно, трансферную кампанию мы закрыли. Если что-то не произойдёт и не придёт «девятка». Буквально на днях если это произойдёт, то будет хорошо. А так, я думаю, больше новичков не будет», — сказал Газизов на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

На данный момент клуб из столицы Дагестана занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка после четырёх туров.