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«Крылья Советов» — «Факел»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

«Крылья Советов» — «Факел»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме
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В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» принимают воронежский «Факел». На данный момент завершён первый тайм, за который команды не смогли распечатать ворота друг друга (0:0). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 75'     2:0    

Команда Игоря Осинькина занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Самарский клуб не набрал ни одного очка за три матча. Подопечные Игоря Черевченко заработали одно очко и располагаются на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры и ни одного пропущенного мяча при 14 забитых.

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