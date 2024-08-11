Нико Уильямс согласился на переход в «Барселону» этим летом — Sport.es

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс дал своё согласие на переход в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в «Барселоне» ожидают, что сделка может быть закрыта на следующей неделе. В ближайшее время каталонский клуб займётся структурированием выплат по сделке. Сообщается, что с учётом налогов «Барселона» потратит на трансфер игрока € 62 млн.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.