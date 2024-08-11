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«Зенит» обыграл «Динамо» в результативном матче женской Суперлиги

«Зенит» обыграл «Динамо» в результативном матче женской Суперлиги
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Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Зенит» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Зенит» выиграл со счётом 5:2.

Россия - Суперлига (ж) . 16-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Динамо (ж)
Москва
1:0 Гживиньска – 14'     1:1 Комиссарова – 28'     2:1 Цыбутович – 32'     3:1 Кики – 35'     4:1 Кики – 54'     5:1 Гживиньска – 74'     5:2 Уиллиамс – 88'    

На 15-й минуте забила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска с передачи Присцилы Чинчильи. На 28-й минуте нападающая «Динамо» Кристина Комиссарова сравняла счёт. На 32-й минуте «Зенит» вышел вперёд: отличилась защитница Ксения Цыбутович. На 35-й минуте забила нападающая «Зенита» Кики.

Во втором тайме футболистки «Зенита» увеличили своё преимущество. На 54-й минуте Кики оформила дубль. На 74-й минуте Габриэла Гживиньска также забила свой второй мяч в этой встрече. На 82-й минуте нападающая «Динамо» Кайлан Уиллиамс установила окончательный счёт — 5:2.

После этой победы «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги, опережая по дополнительным показателям ЦСКА. «Динамо» с 28 очками занимает четвёртое место.

Турнирная таблица женской Суперлиги
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