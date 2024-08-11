Генич тремя словами описал игру Глушенкова в матче с «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. В их составе автором единственного гола стал Максим Глушенков.

«Что он творит!» – написал Генич в социальной сети.

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.