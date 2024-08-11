Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Нант. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич тремя словами описал игру Глушенкова в матче с «Динамо»

Генич тремя словами описал игру Глушенкова в матче с «Динамо»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. В их составе автором единственного гола стал Максим Глушенков.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Что он творит!» – написал Генич в социальной сети.

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Материалы по теме
Кирьяков: Глушенков удивляет, но с партнёрами в «Зените» легче проявлять свои качества
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android