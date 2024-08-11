Мостовой: «Краснодар» по-любому будет набирать очки, при чём здесь Мусаев?

Бывший российски футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (2:1).

«При чём здесь Мусаев? У «Краснодара» хорошая команда, которая по-любому будет набирать очки. У ЦСКА тоже нормальная команда, но просто не получилось — у них так бывает в играх с «Краснодаром». ЦСКА и «Краснодар» в любом случае будут наверху. Думаю, победа «Краснодара» заслуженна, у ЦСКА особо ничего не было. Но ничьей все остались бы довольны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» после этой встречи набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.