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«Спартак» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Спартак» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Сегодня, 11 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды огласили стартовые составы.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В первом круге минувшего сезона РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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