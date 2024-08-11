Защитник «Краснодара» Тормена — о победном мяче в игре с ЦСКА: это особенное чувство

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился эмоциями от своего гола во вчерашнем матче 4-го тура РПЛ со столичным ЦСКА (2:1), который был забит на последних минутах и стал победным.

«Конечно, это особенное чувство, но самое главное было помочь команде», — сказал Тормена в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что этот гол стал первым результативным действием 28-летнего бразильца в нынешнем сезоне.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры и ни одного пропущенного мяча при 14 забитых.