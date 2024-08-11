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Защитник «Краснодара» Тормена — о победном мяче в игре с ЦСКА: это особенное чувство

Защитник «Краснодара» Тормена — о победном мяче в игре с ЦСКА: это особенное чувство
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Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился эмоциями от своего гола во вчерашнем матче 4-го тура РПЛ со столичным ЦСКА (2:1), который был забит на последних минутах и стал победным.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Конечно, это особенное чувство, но самое главное было помочь команде», — сказал Тормена в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что этот гол стал первым результативным действием 28-летнего бразильца в нынешнем сезоне.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры и ни одного пропущенного мяча при 14 забитых.

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