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Игрок «Зенита» Педро назвал бразильского футболиста, на которого похож Глушенков

Игрок «Зенита» Педро назвал бразильского футболиста, на которого похож Глушенков
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Вингер «Зенита» Педро считает, что его партнёр по команде нападающий Максим Глушенков похож на бразильского футболиста катарского «Аль-Райяна» Рожера Гедеса.

— С кем бы из известных бразильцев вы бы его сравнили? Если взять сборную Бразилии, топовый состав. На кого похож Глушенков из мировых топов?
— На моего бывшего партнёра по «Коринтиансу» Рожера Гедеса, который сейчас в Катаре. Тоже решающую роль играл на поле, приносил много пользы команде, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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