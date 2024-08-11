Жена Руни попросила родственника присматривать за ним в Плимуте — Heatworld

Колин Руни, супруга экс-футболиста сборной Англии и ряда клубов АПЛ Уэйна Руни, попросила одного из членов семьи присматривать за своим мужем на новом месте работы, сообщает Heatworld со ссылкой на источник, близкий к женщине.

Напомним, в мае 38-летний Руни был назначен главным тренером клуба «Плимут», выступающего в Чемпионшипе.

По информации источника, Колин отказалась переезжать в Плимут вместе с супругом и их четырьмя сыновьями, будучи неуверенной в том, что Уэйн задержится там на долгий срок. Однако сообщается, что женщина потеряла уверенность в муже после череды инцидентов, связанных с его изменами, а также с вождением в нетрезвом виде в 2017 году, что в итоге заставило её обратиться за помощью к одному из членов их семьи перед отъездом Уэйна на новое место работы.

Последним клубом английского специалиста был «Бирмингем», в котором Руни работал с октября 2023 года по январь 2024 года. Ранее 38-летний тренер работал с американским «Ди Си Юнайтед», а также с «Дерби Каунти».