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Соболев и ещё три игрока «Спартака» не приехали с командой на матч с «Ахматом»

Соболев и ещё три игрока «Спартака» не приехали с командой на матч с «Ахматом»
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Нападающий Александр Соболев, полузащитник Роман Зобнин, а также защитники Алексис Дуарте и Никита Чернов не приехали со «Спартаком» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

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