«Челси» и «Интер» сыграли вничью в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между лондонским «Челси» и миланским «Интером». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра закончилась со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
11 августа 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 26' 1:1 Угочукву – 90'
На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 90-й минуте забил полузащитник «Челси» Лесли Угочукву.
В предыдущем товарищеском матче «Челси» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:2. В свою очередь, миланский «Интер» играл с саудовским «Аль-Иттихадом», где также потерпел поражение. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Аль-Иттихада».
В следующее воскресенье, 18 августа, «Челси» сыграет свой первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги. Его соперником станет действующий чемпион — «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 мск.
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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