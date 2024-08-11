«Челси» и «Интер» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между лондонским «Челси» и миланским «Интером». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра закончилась со счётом 1:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 90-й минуте забил полузащитник «Челси» Лесли Угочукву.

В предыдущем товарищеском матче «Челси» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:2. В свою очередь, миланский «Интер» играл с саудовским «Аль-Иттихадом», где также потерпел поражение. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Аль-Иттихада».

В следующее воскресенье, 18 августа, «Челси» сыграет свой первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги. Его соперником станет действующий чемпион — «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 мск.