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В «Спартаке» объяснили отсутствие Чернова и Зобнина в заявке на матч с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитник Никита Чернов и полузащитник Роман Зобнин пропустят матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Чернов получил повреждение в прошлом матче, Зобнин продолжает восстановление», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игра сегодня пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.