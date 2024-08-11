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«Крылья Советов» — «Факел»: хозяева забили дважды за три минуты во втором тайме

«Крылья Советов» — «Факел»: хозяева забили дважды за три минуты во втором тайме
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В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» принимают воронежский «Факел». На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 75'     2:0 Ороско – 78'    

На 75-й минуте счёт открыл защитник Фернандо Костанца, а спустя всего три минуты нападающий Франко Ороско удвоил преимущество самарцев. Примечательно, что оба игрока вышли на замену на 74-й минуте, непосредственно перед обоими взятиями ворот.

Команда Игоря Осинькина занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Самарский клуб не набрал ни одного очка за три матча. Подопечные Игоря Черевченко заработали одно очко и располагаются на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры и ни одного пропущенного мяча при 14 забитых.

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