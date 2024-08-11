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Кирьяков: «Динамо» — одна из команд, которая может создать проблемы «Зениту»

Кирьяков: «Динамо» — одна из команд, которая может создать проблемы «Зениту»
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Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо», который завершился со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Вчера был равный футбол, хоть и не такой красивый. Обе команды играли достаточно осторожно и без большого количества моментов. «Динамо» организованно действовало в обороне. Гол не вытекал из логики матча. Скорее всего, была случайность. Глушенков создал гол, хотя это было сложно. В концовке «Динамо» пыталось сравнять счёт, но не забили пенальти. Жаль, что упустили возможность сыграть вничью. Соперники были достойны завоевать по очку.

«Динамо» — одна из команд, которая может создать проблемы «Зениту». Но и «Спартак» набирает ход, «Локомотив», ЦСКА, да и «Краснодар» подтягивается. Но вряд ли ещё кто-то сможет включиться в борьбу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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