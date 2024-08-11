Защитник «Крыльев» Костанца забил гол спустя минуту после выхода на замену

В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» принимают воронежский «Факел». На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 75-й минуте открыл защитник хозяев Фернандо Костанца. Примечательно, что он появился на поле за минуту до этого, заменив Сергея Бабкина.

Команда Игоря Осинькина занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Самарский клуб не набрал ни одного очка за три матча. Подопечные Игоря Черевченко заработали одно очко и располагаются на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры и ни одного пропущенного мяча при 14 забитых.