Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Крыльев» Костанца забил гол спустя минуту после выхода на замену

Защитник «Крыльев» Костанца забил гол спустя минуту после выхода на замену
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» принимают воронежский «Факел». На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 75'     2:0 Ороско – 78'    

Счёт в матче на 75-й минуте открыл защитник хозяев Фернандо Костанца. Примечательно, что он появился на поле за минуту до этого, заменив Сергея Бабкина.

Команда Игоря Осинькина занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. Самарский клуб не набрал ни одного очка за три матча. Подопечные Игоря Черевченко заработали одно очко и располагаются на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры и ни одного пропущенного мяча при 14 забитых.

Материалы по теме
«Спартак» не может взломать «Ахмат»! Тяжёлый матч для команды Станковича. LIVE РПЛ
Live
«Спартак» не может взломать «Ахмат»! Тяжёлый матч для команды Станковича. LIVE РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android