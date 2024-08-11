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Дмитрий Губерниев оценил победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»

Дмитрий Губерниев оценил победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу московского «Локомотива» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла 10 августа. Она была проведена в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Игра очень неплохая, уверенная и надёжная! «Локо» – молодцы!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

В составе железнодорожников в минувшем матче голами отметились защитники Илья Самошников и Евгений Морозов.

В настоящий момент времени московский «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав девять очков. Команда из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка.

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