«Крылья Советов» обыграли дома «Факел» в дуэли аутсайдеров РПЛ

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0.

Голы в составе победителей забили защитник Фернандо Костанца и нападающий Франко Ороско, оба – во втором тайме. Примечательно, что первый сделал это через минуту после выхода на замену.

Таким образом, самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».