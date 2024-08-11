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«Крылья Советов» обыграли дома «Факел» в дуэли аутсайдеров РПЛ

«Крылья Советов» обыграли дома «Факел» в дуэли аутсайдеров РПЛ
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В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 75'     2:0 Ороско – 78'    

Голы в составе победителей забили защитник Фернандо Костанца и нападающий Франко Ороско, оба – во втором тайме. Примечательно, что первый сделал это через минуту после выхода на замену.

Таким образом, самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».

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