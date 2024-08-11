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«Спартак» — «Ахмат»: после первого тайма счёт в матче 4-го тура РПЛ не открыт

«Спартак» — «Ахмат»: после первого тайма счёт в матче 4-го тура РПЛ не открыт
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра проводится на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Спартак» в настоящий момент времени занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 15-й строчке.

В первом круге минувшего сезона РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.

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Турнирная таблица РПЛ
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