Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В московском «Динамо» назвали справедливым пенальти в матче с «Зенитом»

В московском «Динамо» назвали справедливым пенальти в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что главный арбитр матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) Сергей Иванов правильно назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых на 86-й минуте встречи. К мячу подошёл нападающий московского клуба Муми Нгамалё, который не сумел реализовать пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Я смотрел повтор. Показалось, было движение рукой, что увеличило площадь тела. Пенальти справедливый. Закрытая крыша? Было немного душновато. Но это для обеих команд. И решение принимается клубом-хозяином в соответствии с регламентом стадиона. В конце концов, на улице был дождь. Преимущество только в том, что у хозяев есть стадион, где можно делать климат-контроль», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.

Материалы по теме
Кирьяков: «Динамо» — одна из команд, которая может создать проблемы «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android