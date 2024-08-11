В московском «Динамо» назвали справедливым пенальти в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что главный арбитр матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) Сергей Иванов правильно назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых на 86-й минуте встречи. К мячу подошёл нападающий московского клуба Муми Нгамалё, который не сумел реализовать пенальти.

«Я смотрел повтор. Показалось, было движение рукой, что увеличило площадь тела. Пенальти справедливый. Закрытая крыша? Было немного душновато. Но это для обеих команд. И решение принимается клубом-хозяином в соответствии с регламентом стадиона. В конце концов, на улице был дождь. Преимущество только в том, что у хозяев есть стадион, где можно делать климат-контроль», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.