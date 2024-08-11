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Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру команды в матче 4‑го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Встреча прошла в воскресенье, 11 августа, в Москве. Она завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Мы старались, бились. Но бывают матчи, когда ты не можешь разбить низкий блок соперника. С каждой минутой становилось всё сложнее, каждая минута играла на руку сопернику. Тем не менее мне не в чем упрекнуть ребят. Впереди ещё много матчей», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

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