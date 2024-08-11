Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру команды в матче 4‑го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Встреча прошла в воскресенье, 11 августа, в Москве. Она завершилась со счётом 0:0.

«Мы старались, бились. Но бывают матчи, когда ты не можешь разбить низкий блок соперника. С каждой минутой становилось всё сложнее, каждая минута играла на руку сопернику. Тем не менее мне не в чем упрекнуть ребят. Впереди ещё много матчей», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.