«Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Факел» со счётом 2:0 в матче 4-го тура РПЛ. Таким образом, «Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне чемпионата России. До этой игры на счету самарской команды были три поражения: от «Зенита» (0:4), «Ростова» (1:3) и «Спартака» (0:3).

Голы в составе победителей забили защитник Фернандо Костанца и нападающий Франко Ороско, оба – во втором тайме. Примечательно, что первый сделал это через минуту после выхода на замену.

Таким образом, самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 12 очков после четырёх игр.