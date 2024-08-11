Тренер «Крыльев Советов» Осинькин обратился к команде после первой победы в сезоне

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил поддержку команде после первой победы в сезоне. «Крылья Советов» обыграли воронежский «Факел» в матче 4-го тура чемпионата России со счётом 2:0.

«У нас хороший состав, хорошие возможности. Я верю, что всё будет хорошо. А по месту вижу, что мы будем даже лучше, чем в том году», — сказал Осинькин в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в социальных сетях.

Самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».