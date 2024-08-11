Игрок «Спартака» Чернов рассказал о состоянии здоровья

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о своём отсутствии в заявке на домашний матч 4-го тура РПЛ с «Ахматом», который пройдёт сегодня, 11 августа, и начнётся в 20:00 мск.

«Нога болит. Надеюсь, что ничего серьёзного. Не знаю, буду ли готов к игре с «Крыльями», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее стало известно, что, помимо 28-летнего Чернова, в заявку красно-белых на этот матч также не попали такие футболисты, как Роман Зобнин, Александр Соболев и Алексис Дуарте.

На данный момент московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. Клуб из столицы Чечни идёт на предпоследнем, 15-м месте с двумя очками.