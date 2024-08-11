Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович объяснил, как «Спартаку» не допустить расслабленности после трёх подряд побед

Станкович объяснил, как «Спартаку» не допустить расслабленности после трёх подряд побед
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 11 августа, в Москве и начнётся в 20:00.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

— Как «Спартаку» не допустить расслабленности после трёх подряд побед?
— В больших клубах всегда так, у тебя нет времени радоваться или плакать после побед и поражений. Отдохнули после матча — готовимся дальше. И так до конца чемпионата.

— Насколько довольны тем, как сейчас выглядит «Спартак»? Удалось ли донести до футболистов все идеи?
— Это непрекращающийся процесс. Всегда есть над чем работать и что улучшать, мы стараемся это делать, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
«Спартак» не может взломать «Ахмат»! Тяжёлый матч для команды Станковича. LIVE РПЛ
Live
«Спартак» не может взломать «Ахмат»! Тяжёлый матч для команды Станковича. LIVE РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android