Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» объявит о подписании де Лигта и Мазрауи

«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 12 августа, объявит о переходе центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта и правого защитника мюнхенского клуба Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб одновременно объявит о трансфере футболистов.

В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Мазрауи в прошлом сезоне принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.