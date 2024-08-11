Тренер «Ахмата» Адиев: настроение перед игрой со «Спартаком» не самое лучшее

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 августа, в Москве и начнётся в 20:00 мск.

— В прошлом сезоне «Ахмат» после крупного поражения от «Балтики» выдал длительную победную серию. Что нужно сделать, чтобы произошло то же самое после поражения от «Локомотива»? И как вообще настроение в команде?

— Настроение, конечно, не самое лучшее. Что нужно сделать? Надо приложить усилия. Тренерскому штабу нужно принять правильные решения, а игрокам воплотить всё это в жизнь, тогда будет положительный результат.

— В последнем матче вы отошли от схемы, которую использовали в первых двух играх — вместе использовали Беришу и Садулаева. Сегодня на поле будет только один, будете ли ещё возвращаться к прежней расстановке?

— Мы ни от чего не отрекаемся на сегодняшний день. Решили после крупного поражения от «Локомотива» вернуться к нашим заводским настройкам, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем туре команда Адиева со счётом 0:5 проиграла «Локомотиву».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 15-й строчке.