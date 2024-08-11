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Генич спрогнозировал, что Соболев не покинет «Спартак» этим летом

Генич спрогнозировал, что Соболев не покинет «Спартак» этим летом
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Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев останется в клубе как минимум до зимы.

«Я бы не хотел думать, что все мосты у Соболева сожжены. До конца трансферного окна ещё время есть. На месте Соболева можно настаивать на своём и продолжать играть в «Доту», но если ситуация не сдвинется, то ему нужно проявить инициативу. Сказать главному тренеру, что он готов играть за «Спартак».

Прогнозирую, что Соболев останется в «Спартаке» как минимум до зимы. Но сейчас моё мнение начинает колебаться. Слишком он упёртый. Слишком принципиальный у него агент. Мне бы не хотелось, чтобы Саша сейчас уходил из «Спартака», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». В СМИ при этом появлялась информация о его возможном трансфере в «Зенит». Позднее в СМИ сообщалось, что «Спартак» никогда не получал официальных предложений от «Зенита» по Соболеву. При этом сам Александр с уверенностью утверждал, что по нему у руководства красно-белых «бумага точно есть». На момент этой фразы футболиста переговоры по нему уже полностью прекратились, но игрок в это не верил и демонстрировал на тренировках желание покинуть столичный клуб.

Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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