Деян Станкович познакомился с Никитой Симоняном перед матчем «Спартака» с «Ахматом»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в официальном телеграм-канале опубликовала видео знакомства главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича с легендой клуба Никитой Симоняном. Станкович пожал руку и перебросился парой фраз с 97-летним Симоняном, выходя из подтрибунного помещения перед матчем 4-го тура с грозненским «Ахматом». Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакомства двух спартаковцев из разных эпох:

Видео доступно в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги

За «Спартак» Симонян выступал в период с 1959 по 1969 год. В качестве игрока красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза становился обладателем Кубка страны. По завершении игровой карьеры Симонян возглавил «Спартак» и привёл московскую команду к двум чемпионским титулам.