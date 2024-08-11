Тренер «Факела» Черевченко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Черевченко рассказал о причинах поражения в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча в Самаре завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

— У «Факела» получилось два разных тайма. Почему так?

— Мы об этом уже поговорили в перерыве. Нам нужна была победа, поэтому поменяли некоторые вещи. Дело не в этом, у «Крыльев» просто замены сыграли хорошо.

— Скажется ли предстоящий матч в Кубке России на состоянии команды?

— Не должен. Все ездят на гостевые матчи, не только мы, — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».

Самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».