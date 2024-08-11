Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк: никогда не ощущал нервозности в играх РПЛ

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от дебюта в Российской Премьер-Лиге.

«Мне кажется, что я никогда не ощущал нервозности в играх РПЛ. Возможно, что-то не получалось, но не стоит это связывать с нервозностью. Конечно, первые игры были тяжелее, чем последующие, но мы готовимся к каждому матчу, чтобы показывать себя лучше и уверенней», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Волк сыграл в четырёх матчах РПЛ, в которых пропустил четыре мяча и в одной игре сохранил свои ворота в неприкосновенности. Махачкалинское «Динамо» проводит первый сезон в чемпионате России. Подопечные Хасанби Биджиева набрали два очка после четырех игр и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.