Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк: никогда не ощущал нервозности в играх РПЛ

Вратарь «Динамо» Махачкала Давид Волк: никогда не ощущал нервозности в играх РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от дебюта в Российской Премьер-Лиге.

«Мне кажется, что я никогда не ощущал нервозности в играх РПЛ. Возможно, что-то не получалось, но не стоит это связывать с нервозностью. Конечно, первые игры были тяжелее, чем последующие, но мы готовимся к каждому матчу, чтобы показывать себя лучше и уверенней», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Волк сыграл в четырёх матчах РПЛ, в которых пропустил четыре мяча и в одной игре сохранил свои ворота в неприкосновенности. Махачкалинское «Динамо» проводит первый сезон в чемпионате России. Подопечные Хасанби Биджиева набрали два очка после четырех игр и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
Волк: руководство «Динамо» Махачкала всегда пытается нас защитить, я в эти дела не лезу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android