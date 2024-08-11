В «Крыльях Советов» прокомментировали первую победу в новом сезоне РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу самарской команды в матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (2:0).

«Довольны тем, что дома одержали победу при своих болельщиках, мы им задолжали в этом году. Также рады, что команда сыграла с «Факелом» «на ноль». Надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Голы в составе победителей забили защитник Фернандо Костанца и нападающий Франко Ороско, оба – во втором тайме. Примечательно, что первый сделал это через минуту после выхода на замену.

Таким образом, самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».