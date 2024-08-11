Экс-тренер Дивеева: результативность Игоря на старте РПЛ — аномалия, но он забьёт ещё пять

Альберт Лукманов, бывший тренер защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о результативности своего экс-подопечного на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Четыре гола Дивеева на старте сезона можно назвать аномалией. Но в целом для меня это не удивительно, я знаю Игоря. Такой игрок должен пять-семь за сезон забивать. У Дивеева есть габариты, техника игры головой, координация. Он пластичный игрок, может хорошо ударить по мячу.

Когда Дивеев занимался у меня, ему приходилось вести больше единоборств в своей штрафной. Но это тоже навык — борьба с соперником. Сейчас он реализует это в атаке. Плюс вся команда на стандартах работает на него. Думаю, ещё мячей пять за сезон Игорь забьёт.

Для Дивеева характерна мотивация. То, что сейчас он хочет доказывать после травм и неудачного отрезка, естественно. Это двигает его вперёд. Он молодец, что, уже став состоявшимся футболистом, он ещё имеет мотивацию расти», — сказал Лукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.