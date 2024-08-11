Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Факелом» в матче 4-го тура РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что доволен игрой команды в матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом». Встреча прошла сегодня в Самаре и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

«В первом тайме было маловато моментов, признаю это, но мы нащупывали связи. Два человека у «Крыльев» первый раз вышли в составе: они ещё не всех по именам знают. Но мы очень хорошо психологически подготовились, всю игру доминировали, так что считаю счёт закономерным.

Важно, что сыграли «на ноль». Уж очень много пропускали в прошлых встречах», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».