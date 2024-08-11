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«Арсенал» Тула вырвал ничью в концовке матча с «Нефтехимиком» в 5-м туре Первой лиги

«Арсенал» Тула вырвал ничью в концовке матча с «Нефтехимиком» в 5-м туре Первой лиги
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Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и нижнекамский «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра матча выступил Инал Танашев из Нальчика. Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шильцов – 33'     1:1 Ткачёв – 86'    

На 33-й минуте забил полузащитник «Нефтехимика» Константин Шильцов. На 86-й минуте счёт сравнял полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв.

«Арсенал» после этого матча набрал 13 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» набрал 10 очков и занимает второе место.

В следующем туре Первой лиги тульский «Арсенал» сыграет с «Аланией». Матч пройдёт в субботу, 17 августа, в 19:00 мск. «Нефтехимик» встретится с московским «Торпедо» также 17 августа.

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