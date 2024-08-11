«Родина» ушла с 0:2 и вырвала ничью в матче Первой лиги с «Чайкой»
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В Песчанокопском (Ростовская область), на Центральном стадионе имени И. П. Чайки завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местная «Чайка» сыграла вничью с московской «Родиной» со счётом 2:2.
Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
1:0 Хохлачёв – 6' 2:0 Библик – 33' 2:1 Юшин – 60' 2:2 Юшин – 66'
Хозяева повели 2:0 уже к 33-й минуте встречи благодаря голам в исполнении Александра Хохлачёва и Станислава Библика. Однако во втором тайме столичный клуб сумел восстановить равновесие усилиями Александра Юшина, который отметился дублем.
Таким образом, у «Чайки» после этого матча стало девять очков. Команда из Песчанокопского располагается на третьем месте в турнирной таблице. У москвичей на одно очко меньше и шестое место. Однако уже завтра обе команды могут оказаться ниже после того, как свои матчи проведут «Торпедо» и «Урал».
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