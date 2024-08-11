«Родина» ушла с 0:2 и вырвала ничью в матче Первой лиги с «Чайкой»

В Песчанокопском (Ростовская область), на Центральном стадионе имени И. П. Чайки завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местная «Чайка» сыграла вничью с московской «Родиной» со счётом 2:2.

Хозяева повели 2:0 уже к 33-й минуте встречи благодаря голам в исполнении Александра Хохлачёва и Станислава Библика. Однако во втором тайме столичный клуб сумел восстановить равновесие усилиями Александра Юшина, который отметился дублем.

Таким образом, у «Чайки» после этого матча стало девять очков. Команда из Песчанокопского располагается на третьем месте в турнирной таблице. У москвичей на одно очко меньше и шестое место. Однако уже завтра обе команды могут оказаться ниже после того, как свои матчи проведут «Торпедо» и «Урал».