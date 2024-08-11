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adidas с Зиданом презентовали третий комплект формы «Реала», а также других топ-клубов

Немецкий спортивный бренд adidas презентовал третий комплект формы мадридского «Реала», туринского «Ювентуса», мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала», а также «Манчестер Юнайтед» на сезон-2024/2025.

Фото: adidas

В презентации игровой формы приняли участие легендарные игроки указанных клубов. Форму «Реала» представил бывший игрок и тренер «сливочных» Зинедин Зидан. В футболке «Ювентуса» был бывший нападающий туринского клуба Алессандро Дель Пьеро. Форму мюнхенской «Баварии» представил бывший полузащитник немецкой команды Бастиан Швайнштайгер. Форму лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» представили Патрик Виейра и Рио Фердинанд соответственно.

Компания сообщила, что на новых комплектах будет размещаться старый логотип в форме трилистника. Новая форма поступит в продажу завтра, 12 августа.