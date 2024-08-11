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Футболиста «Родины» увезли на скорой помощи после столкновения с игроком «Чайки»

Футболиста «Родины» увезли на скорой помощи после столкновения с игроком «Чайки»
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В Песчанокопском (Ростовская область) на Центральном стадионе имени И. П. Чайки завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местная «Чайка» сыграла вничью с московской «Родиной» (2:2). В одном из моментов первого тайма нападающий гостей Амур Калмыков столкнулся с вратарём «Чайки» Михаилом Штепой, в результате чего получил травму головы и был вынужден покинуть поле на скорой помощи.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
1:0 Хохлачёв – 6'     2:0 Библик – 33'     2:1 Юшин – 60'     2:2 Юшин – 66'    

Фото: Кадр из трансляции

Дальнейшей информации о состоянии форварда пока не поступало.

Тем не менее потеря своего нападающего не помешала в итоге столичному клубу совершить камбэк с 0:2 и вырвать ничью в этой встрече.

У «Чайки» после этого матча стало девять очков. Команда из Песчанокопского располагается на третьем месте в турнирной таблице. У москвичей на одно очко меньше и шестое место. Однако уже завтра обе команды могут оказаться ниже после того, как свои матчи проведут «Торпедо» и «Урал».

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