Футболиста «Родины» увезли на скорой помощи после столкновения с игроком «Чайки»

В Песчанокопском (Ростовская область) на Центральном стадионе имени И. П. Чайки завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местная «Чайка» сыграла вничью с московской «Родиной» (2:2). В одном из моментов первого тайма нападающий гостей Амур Калмыков столкнулся с вратарём «Чайки» Михаилом Штепой, в результате чего получил травму головы и был вынужден покинуть поле на скорой помощи.

Фото: Кадр из трансляции

Дальнейшей информации о состоянии форварда пока не поступало.

Тем не менее потеря своего нападающего не помешала в итоге столичному клубу совершить камбэк с 0:2 и вырвать ничью в этой встрече.

У «Чайки» после этого матча стало девять очков. Команда из Песчанокопского располагается на третьем месте в турнирной таблице. У москвичей на одно очко меньше и шестое место. Однако уже завтра обе команды могут оказаться ниже после того, как свои матчи проведут «Торпедо» и «Урал».