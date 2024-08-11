Агент Дркушича: Ванья будет новым игроком «Зенита»

Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, подтвердил, что его клиент переходит в «Зенит».

«Сделка согласована. Дркушич будет новым игроком «Зенита». Но пока слишком рано говорить о возможной аренде в «Црвену Звезду», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ванья Дркушич подпишет контракт с санкт-петербургским клубом на четыре года, после чего уедет в сербскую «Црвену Звезду» на правах аренды.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу, словенский футболист провёл 24 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3,5 млн.