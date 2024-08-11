Бабич и Швец устроили потасовку в матче «Спартак» — «Ахмат»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич и полузащитник «Ахмата» Антон Швец устроили потасовку в очном матче своих команд в 4-м туре чемпионата России. На момент написания новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Кадр из трансляции

Стычка произошла на 61-й минуте матча после розыгрыша углового удара у ворот «Ахмата». В результате потасовки оба игрока получили по жёлтой карточке.

«Спартак» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 15-й строчке.

В первом круге минувшего сезона РПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Ахмат» обыграл красно-белых со счётом 2:1.