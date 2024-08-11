Российская Премьер-Лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 11 августа, матчем «Спартак» — «Ахмат» (0:0) завершился 4-й тур Российской Премьер-Лиги.
Все результаты матчей 4-го тура РПЛ:
- «Пари Нижний Новгород» — «Химки» — 1:0;
- «Ростов» — «Рубин»— 1:1;
- «Локомотив» — «Динамо» Махачкала — 2:0;
- «Оренбург» — «Акрон» — 2:2;
- «Зенит» — «Динамо» Москва — 1:0;
- «Краснодар» — ЦСКА — 2:1;
- «Крылья Советов» — «Факел» — 2:0;
- «Спартак» — «Ахмат» — 0:0.
Таким образом, по итогам 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.
В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся махачкалинское «Динамо» (2) и «Факел» (1) из Воронежа.
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