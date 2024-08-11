Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российская Премьер-Лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 августа, матчем «Спартак» — «Ахмат» (0:0) завершился 4-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 4-го тура РПЛ:

  • «Пари Нижний Новгород» — «Химки» — 1:0;
  • «Ростов» — «Рубин»— 1:1;
  • «Локомотив» — «Динамо» Махачкала — 2:0;
  • «Оренбург» — «Акрон» — 2:2;
  • «Зенит» — «Динамо» Москва — 1:0;
  • «Краснодар» — ЦСКА — 2:1;
  • «Крылья Советов» — «Факел» — 2:0;
  • «Спартак» — «Ахмат» — 0:0.

Таким образом, по итогам 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся махачкалинское «Динамо» (2) и «Факел» (1) из Воронежа.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android