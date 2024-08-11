В «Барселоне» рассказали, в каком случае начнут искать альтернативу Нико Уильямсу

«Барселона» пока не получила конкретного ответа от нападающего «Атлетика» Нико Уильямса касательно перехода в стан сине-гранатовых, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, ранее каталонцы поставили условие футболисту, согласно которому он должен дать ответ до 24 августа. Однако, по информации источника, «Барселона» начнёт искать альтернативу Уильямсу раньше установленного срока в случае, если форвард не огласит своё решение до 18 августа и при этом сыграет 15 августа за «Атлетик» в матче с «Хетафе» в рамках 1-го тура нового сезона испанской Ла Лиги.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную Испании, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.