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Гаранина могут уволить из «Черноморца» на следующей неделе

Гаранина могут уволить из «Черноморца» на следующей неделе
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Вадим Гаранин может быть уволен с занимаемой должности уже на следующей неделе. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, инвестор клуба Сергей Шишкарёв решил уволить главного тренера после матча 5-го тура Первой лиги с «Сочи» (1:2).

Сообщается, что в качестве возможного нового главного тренера рассматриваются Сергей Ташуев, Дмитрий Пятибратов и Алексей Стукалов. Спортивный директор команды Владимир Бут выступает за кандидатуру Стукалова.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет тульский «Арсенал». Команда набрала 13 очков за пять матчей. На второй строчке располагается нижнекамский «Нефтехимик», заработав 10 очков. Тройку лидеров замыкает саратовский «Сокол» (9), опережая по дополнительным показателям «Чайку». «Черноморец» с тремя очками находится на 16-й строчке.

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