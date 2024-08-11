Появилась первая информация о состоянии госпитализированного футболиста «Родины» Калмыкова

Пресс-служба московской «Родины» в официальном телеграм-канале сообщила первую информацию о состоянии нападающего Амура Калмыкова, увезённого на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой в сегодняшнем матче 5-го тура Первой лиги (2:2). В результате данного инцидента форвард получил травму головы.

«Амура Калмыкова привезли в ближайшую больницу. Наш форвард находится в сознании, речь внятная. В ближайшее время у нападающего возьмут анализы и диагноз будет понятен. Наши врачи находятся на связи с докторами больницы.

Мы держимся на связи с Амуром и желаем ему здоровья, сил и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — написано в сообщении.

Несмотря на потерю своего нападающего, «Родина» смогла отыграться в этой встрече с 0:2 и вырвать ничью.