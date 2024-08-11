Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилась первая информация о состоянии госпитализированного футболиста «Родины» Калмыкова

Появилась первая информация о состоянии госпитализированного футболиста «Родины» Калмыкова
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московской «Родины» в официальном телеграм-канале сообщила первую информацию о состоянии нападающего Амура Калмыкова, увезённого на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой в сегодняшнем матче 5-го тура Первой лиги (2:2). В результате данного инцидента форвард получил травму головы.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
1:0 Хохлачёв – 6'     2:0 Библик – 33'     2:1 Юшин – 60'     2:2 Юшин – 66'    

«Амура Калмыкова привезли в ближайшую больницу. Наш форвард находится в сознании, речь внятная. В ближайшее время у нападающего возьмут анализы и диагноз будет понятен. Наши врачи находятся на связи с докторами больницы.

Мы держимся на связи с Амуром и желаем ему здоровья, сил и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — написано в сообщении.

Несмотря на потерю своего нападающего, «Родина» смогла отыграться в этой встрече с 0:2 и вырвать ничью.

Материалы по теме
Фото
Футболиста «Родины» увезли на скорой помощи после столкновения с игроком «Чайки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android