Серхи Роберто объявил об уходе из «Барселоны»

Защитник и капитан «Барселоны» Серхи Роберто объявил об уходе из каталонского клуба.

«Каталонцы, пришло время поблагодарить вас за всё это путешествие, которое мы прошли вместе. Да здравствует «Барса» навсегда», — написал Роберто в одной из социальных сетей.

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего в составе «Барселоны» Роберто провёл 373 игры на взрослом уровне, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач.

Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.