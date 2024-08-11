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Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом»

Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом»
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Сегодня, 11 августа, в Самаре, на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 75'     2:0 Ороско – 78'    

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Таким образом, самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».

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