Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом»

Сегодня, 11 августа, в Самаре, на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Таким образом, самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».